В Кремле не обсуждали конфискацию имущества уехавших россиян

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затронул тему конфискации имущества уехавших россиян.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова ранее выступила с предложением использовать собственность покинувших страну россиян для обеспечения жильем детей-сирот.

Песков заявил, что данная тема в Кремле не обсуждалась.

"Нет, не обсуждалась", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над проектом о конфискации имущества некоторых россиян, покинувших страну.

Комитетам палаты официальных поручений на этот счет не давалось. Кроме того, речь идет об уехавших россиянах, которые своими действиями наносят вред стране.

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