Адвокат рассказал, что лишить имущества ряд уехавших россиян можно через изменение УК РФ

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Реализовать идею о конфискации имущества покинувших Россию граждан, которые нелицеприятно высказываются в отношении страны, можно исключительно с помощью модернизации Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

Специалист заявил, что следует подумать о введении статей за саботаж и вредительство. Кроме того, он предложил изучить советские нормы, так как оттуда можно взять "много полезного".

Также Аграновский заявил о необходимости модернизации всего законодательства.

"Сейчас у нас законодательство абсолютно мирного времени, где все друг другу друзья. Такого нет нигде в мире, чтобы государства позволяли враждебно настроенным людям получать на своей территории доход, который можно использовать против страны", – заключил юрист.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма. Он отметил, что, находясь за границей, эти люди продолжают зарабатывать деньги в РФ, сдавая в аренду недвижимость.

Ранее его инициативу поддержал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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