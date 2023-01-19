В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ граждан

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова выступила с предложением использовать собственность покинувших страну россиян для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" – заявила она.

По словам Кузнецовой, вопрос обеспечения жильем детей-сирот вызывает тревожность, которая продолжает накапливаться. В связи с этим зампред нижней палаты российского парламента считает необходимым принять все возможные шаги для решения этой задачи эффективными темпами.

Кузнецова уточнила, что в настоящее время в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

"Для выполнения требований по обеспечению жильем детей-сирот в России требуется порядка 600 миллиардов рублей. Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы", – пояснила она.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над законопроектом о конфискации имущества некоторых россиян, покинувших страну.

Отмечалось, что комитетам палаты официальных поручений на этот счет не давалось. Кроме того, речь идет об уехавших россиянах, которые своими действиями наносят вред стране.

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