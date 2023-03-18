Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

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Владимир Путин одобрил закон, согласно которому все россияне, имеющие гражданство Украины, со дня подачи заявления в МВД России о прекращении украинского гражданства, будут его лишены. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами законопроекта стали депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР).

Согласно записке международного комитета Совета Федерации, подобный механизм поможет обеспечить таким гражданам РФ право на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, а также обучение в образовательных учреждениях, которые предусматривают допуск к гостайне. Кроме того, это поспособствует урегулированию других важных вопросов.

Теперь со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданину РФ следует не осуществлять действий, которые связаны с исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан. Если будет выявлено обратное, то заявление о прекращении гражданства Украины будет считаться недействительным.

"Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", – говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать рожденным детям россиян гражданство РФ вне зависимости от места рождения ребенка.

Помимо этого, она предложила отменить необходимость предоставления согласия родителя-иностранца на получение рожденным за границей ребенком гражданства РФ при условии, если один из родителей уже имеет российское гражданство.

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