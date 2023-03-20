Землетрясения не повлияли на популярность Турции среди россиян

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Российские туристы практически не отказывались от поездок в Турцию, несмотря на серию мощных землетрясений. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на президента Союза туристических агентств Сергея Голова.

"Землетрясение не повлияло (на спрос. – Прим. ред.), было минимальное количество отказов", – сказал Голов.

При этом он признал, что цены на путевки растут, а количество бортов с российской стороны сократилось. Тем не менее альтернатив турецкому направлению пока нет.

Глава СТА также затронул тему возобновления авиасообщения с Китаем. По его словам, увеличение турпотока на этом направлении составит 30–40% по сравнению с периодом пандемии, однако ажиотажа не будет, поскольку россияне предпочитают отдыхать на море. Туристы из РФ станут чаще летать в КНР, если стоимость туров будет приемлемой, считает Голов.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи россиянам. Сейчас запросить китайскую визу в Москве можно не раньше чем через два месяца. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы.

Российские туристы продолжают путешествовать в Турцию

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