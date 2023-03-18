Иран откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург и Казань

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Иран в ближайшее время хочет открыть прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Казань. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгара Шалбафияна.

"У нас сейчас есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Скоро будут рейсы в Казань и в Санкт-Петербург", – заявил он.

Ранее индонезийский диппредставитель в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что Джакарта прорабатывает возможность передать российским авиакомпаниям гарантии по отсутствию рисков ареста самолетов.

Это связано с тем, что страна планирует открыть прямые рейсы с Россией. По его словам, индонезийские ведомства хотят, чтобы авиакомпании РФ пользовались услугами именно Джакарты.

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