Михаила Шаца задержали на Бали во время концерта – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российского телеведущего, юмориста и актера Михаила Шаца (признан в России иностранным агентом) задержали на Бали. Об этом сообщает Life.ru.

Шац был задержан перед концертом представителями миграционной службы Индонезии. Сейчас решается вопрос о депортации актера из страны.

Уточняется, что всем зрителям, пришедшим на концерт, обещают вернуть деньги за билеты.

Ранее в министерство юстиций РФ обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой признать певицу Лайму Вайкуле иностранным агентом. В Сеть попало видео, где Вайкуле на своем израильском выступлении выразила поддержку украинскому народу и призналась ему в любви, а также пообещала посещать Украину с концертными программами.

Также известно о неоднозначной реакции зрителей на концерт юмориста Семена Слепакова в Таллине. Во время выступления Слепаков шутил не только про Россию, но и про Эстонию. Помимо этого, он признался в том, что боится высказываться о Таллине из-за "знаменитых эстонских санкций".



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