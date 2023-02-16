Власти Бали планируют ограничить доступ туристов на гору Батур

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Губернатор Бали Вайан Костер объявил о предстоящем ограничении доступа туристов на священную гору Батур. Об этом сообщает газета Express.

"Люди больше не должны свободно посещать священные горы Бали, в том числе гору Батур", – заявил глава острова.

По словам Костера, некоторые путешественники приезжают в горы на мотоциклах. Подобное он счел неподобающим поведением.

Также губернатор Бали заявил, что с идеей запрета выступили религиозные лидеры. Они посчитали, что горы можно оставить открытыми только для паломничества и проведения религиозных обрядов, чтобы избежать ущерба для них.

Гора Батур является действующим вулканом и популярным туристическим местом на Бали. Отмечается, что после визитов неприличных посетителей местные жители проводят в горах ритуал очищения от плохого духа.

Ранее в феврале сообщалось, что Таиланд с 1 июня введет туристический сбор для приезжающих из-за рубежа. Сумма сбора составит от 150 бат в случае пересечения границы по суше или морю, а также до 300 бат – в случае с авиапассажирами.

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