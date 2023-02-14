Таиланд введет туристический сбор с 1 июня – СМИ

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Правительство Таиланда одобрило введение туристического сбора для приезжающих из-за рубежа в размере от 150 до 300 бат (4–9 долларов) с 1 июня. Об этом сообщает Thai PBS.

Минимальная сумма в 150 бат будет взиматься с туристов, прибывающих в страну по суше или морю, максимальная в 300 бат – с авиапассажиров. Собранные средства планируют направить на поддержку пострадавших в происшествиях путешественников или развитие турнаправлений.

До этого туристический сбор планировали ввести в мае 2019 года. Тогда средства собирались направить на восстановление природных объектов. Позже принятие решения было отложено.

К вопросу о введении турсбора вернулись в феврале 2020 года. Однако и тогда решение не было принято властями Таиланда.

Ранее сообщалось, что в Австралии с 2023 года правительство области Северная территория планирует ввести сбор за доступ иностранцев к самым популярным достопримечательностям региона. Предполагалось, что плата будет введена за посещение водопадов Эдит, национального парка Литчфилд и горячих источников Матаранки. При этом местным жителям за посещение достопримечательностей платить не придется.



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