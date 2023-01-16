Российским туристам выдвигают невыполнимые визовые требования в ЕС – МИД РФ

Фото: depositphotos/Mind-Map

Государства Европейского союза почти прекратили выдачу многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают для получения виз заведомо невыполнимые условия. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

"Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций", – приводит его слова ТАСС.

Замглавы МИД напомнил, что Запад сильно ужесточил условия въезда для российских туристов и почти перестал выдавать россиянам многократные визы. Он заявил, что россиянам для въезда с туристическими целями уже закрыты Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония.

Ранее Иванов заявил, что РФ прорабатывает договоренности о введении безвизового режима для россиян в более чем десяти странах. Среди них – Саудовская Аравия, Мексика, Бахрейн, Оман, Малайзия и другие.



Поездки в Турцию подорожают из-за нового налога

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!