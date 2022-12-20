Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В Южной Корее решили ввести новые типы виз для российских туристов – для тех, кто стремится глубже изучить корейскую поп-культуру, и для тех, кто работает удаленно. Об этом сообщает АТОР.

В сообщении отметили, что K-culture visa для изучения поп-культуры планируется ввести в первой половине 2023 года, а Workcation visa для работающих удаленно – во второй половине 2023 года. Кроме этого, власти Южной Кореи хотят облегчить процесс трудоустройства иностранцев в гостиничном и туристическом секторе. Количество вакансии для иностранцев с рабочей визой (E-7) в отелях и других местах размещения увеличат с двух до пяти человек.

Также планируется сделать более лояльным регулирование рабочего времени для иностранных студентов. Согласно новому проекту, тем, кто учится на бакалавра с визой D-2, разрешат работать до 30 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что в Австралии с 2023 года правительство области Северная территория планирует ввести сбор за доступ иностранцев к самым популярным достопримечательностям региона. Плату введут на посещение водопадов Эдит, национального парка Литчфилд и горячих источников Матаранки. Также туристам придется платить за вход в 50 парков и заповедников, которые находятся в ведении правительства Северной территории.

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