Индонезия рассчитывает запустить прямые рейсы с РФ до конца года

Фото: Indonesian Presidential Palace via AP

Индонезия рассчитывает запустить прямые рейсы с Россией до конца года, сообщил посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что российские авиакомпании хотят осуществлять рейсы в Индонезию. По словам посла, министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади просил его поработать над возобновлением рейсов в Джакарту.

Дипломат также рассказал, что в прошлом году Индонезию посетили 74 тысячи туристов из России, причем 90% из них выбрали остров Бали.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.

В свою очередь, иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.



Визовый режим для россиян хотят ужесточить на Бали

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