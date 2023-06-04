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Высокий курортный сезон начался в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта, передает РИА Новости.

"В городе отдыхают 140 тысяч гостей, отели заполнены на 79%", – отметили в сообщении.

По данным администрации курорта Сочи, официально летний сезон открылся 1 июня. В этот же день начали работать пляжи с необходимой инфраструктурой.

Уточняется, что с начала 2023 года по сравнению с 2022 годом турпоток увеличился на 3%.

Ранее глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский заявил, что россияне стали реже путешествовать в Крым в этом году.

На данный момент отели в Крыму переполнены, но в них проживают преимущественно местные жители, которые посещают те или иные места на выходных. Снижение спроса на туры в Крым у россиян связано с низкой транспортной доступностью полуострова и логистическими ограничениями, а также политической обстановкой.

Геленджик планирует принять около 4 млн туристов за лето