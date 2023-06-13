Мантуров заявил о создании российского дальнемагистрального самолета к 2030 году

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Россия разрабатывает собственный дальнемагистральный самолет, который будет создан к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что работы в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета проводятся с партнерами из Китая. При этом, подчеркнул министр, из-за "всех вводных со стороны западных стран", в проект будут внесены изменения.

По словам Мантурова, летать новый лайнер начнет после 2030 года.

"Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в России откроется дополнительный воздушный коридор на юг. Раньше по маршруту могло лететь не больше 15 самолетов, а с открытием второго воздушного коридора их может стать вдвое больше.

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ – Росавиация