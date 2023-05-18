Кабмин выделит почти 2,5 млрд руб аэропортам, временно не обслуживающим гражданские рейсы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство России выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, временно не обслуживающих гражданскую авиацию. Об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о воздушных гаванях южной и центральной частей России, расположенных в таких городах, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапа, Геленджик, Липецк, Элиста, Белгород, Брянск и Курск.

"Сегодня выделим почти 2,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов", – сказал глава кабмина.

Он объяснил, что эти средства можно будет использовать для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, что позволит аэропортам планировать свое дальнейшее развитие.

Мишустин напомнил, что на аналогичные цели было выделено 7 миллиардов рублей. Благодаря этому, отметил он, воздушным гаваням удалось сохранить высококвалифицированные кадры.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начали отменять запланированные перелеты по стране в связи с сокращением субсидий от государства – с 9 до 7,5 миллиарда рублей. Позже в Росавиации отметили, что субсидии планируется оптимизировать, сохранив их только для наиболее значимых социальных маршрутов.

