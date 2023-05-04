Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения субсидий – СМИ

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Авиакомпании начали отменять запланированные рейсы по России из-за сокращения субсидий от государства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и близкий источник к Минтрансу.

Субсидирование внутренних рейсов в 2023 году сократили с 9 до 7,5 миллиарда рублей.

При этом выделенные в 2022 году 9 миллиардов рублей не были полностью направлены на поддержку отрасли. По информации источников, Росавиация перераспределила средства на другие цели. Использовано было только 7,8 миллиарда рублей, за счет которых авиакомпании перевезли 2,7 миллиона пассажиров.

Источники издания утверждают, что в 2023 году программу субсидирования урезали из-за секвестирования расходов госбюджета. Минтрансу поручили сократить расходы на 5%, в результате чего программа была сокращена на 17%. В свою очередь, Росавиация решила убрать маршруты, по которым договоры о финансировании еще не были заключены.

Больше всего отмененных маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. На фоне сокращения программы субсидирования авиакомпания Nordwind Airlines отказалась от полетов по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита. "Россия" решила не летать каждую неделю из Санкт-Петербурга в Тобольск.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились увеличить объем авиаперевозок между странами. Компании РФ смогут выполнять свыше 720 рейсов в неделю, а турецкие – 629 полетов. Количество рейсов компаний РФ в летнем сезоне этого года вырастет в 1,5 раза.