Турция закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании Flyone Armenia

Фото: depositphotos/nitinut380

Турция закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров авиакомпании Арама Ананяна.

По его словам, турецкие власти приняли подобное решение без какого-либо предварительного уведомления. Ананян назвал эту ситуацию крайне неприятной как для самой компании, так и для ее пассажиров.

Он добавил, что Flyone Armenia в данный момент ведет работу с пассажирами, чьи рейсы были отменены, и сообщит о развитии ситуации в скором времени. Со стороны Турции каких-либо комментариев пока не поступало.

Ранее СМИ сообщали о том, что закрытие российского воздушного пространства привело к росту затрат для канадских авиакомпаний. Так, их самолеты вынуждены облетать Россию, тем самым тратить на полеты больше времени и средств.

До этого портал Onet сообщал, что туристы из России летают на самолетах иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в небе над Польшей, несмотря на введенные запреты.

На Кубе задержан вылет самолета с туристами из России