Во Внуково объяснили техническим сбоем появление прямого авиарейса в Грузию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Технический сбой произошел на табло в аэропорте Внуково, каких-либо изменений в маршрутах нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя воздушной гавани.

До этого на сайте аэропорта появилось расписание прямого рейса в Грузию. В пункте "Период" можно было заметить даты с 18 апреля по 23 октября 2023 года. Сейчас эти рейсы удалены.

"В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения", – говорится в сообщении.

В июле 2019 года Владимир Путин подписал документ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается перевозить граждан в Грузию. После этого министерство транспорта объявило, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты на территорию РФ.

Это произошло из-за масштабных протестов. Они начались в стране после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на встрече Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. По словам парламентария, его пригласили занять это место.

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