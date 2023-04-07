Ирак не допустил в свое воздушное пространство российский самолет

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Ирак не пропустил в свое воздушное пространство самолет авиакомпании "Россия", летевший Египет. Об этом со ссылкой на перевозчика сообщает РИА Новости.

"Самолет, выполняющий рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака", – рассказали в авиакомпании.

Там отметили, что в итоге лайнеру пришлось сделать несколько кругов над Ираном, затем диспетчер направил воздушное судно на запасной аэродром в Сочи. Спустя несколько часов воздушные власти Ирака все же выдали разрешение российском самолету, в Египет он прибыл с задержкой в четыре часа.

Ранее инцидент произошел на борту самолета, направлявшего из Москвы в Магадан. Один из пассажиров попытался покинуть салон прямо во время полета. Мужчина вел себя агрессивно, по прилете его передали сотрудникам правоохранительных органов.



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