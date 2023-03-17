Самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП в Якутии

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В аэропорту поселка Белая Гора в Якутии произошло столкновение самолета Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" с опорой линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"17 марта 2023 года после осуществления штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора на воздушном судне Ан-24 "Полярных авиалиний" при заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на площади маневрирования аэродрома", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Территориально управление Росавиации организовало проверку по факту произошедшего.

Пассажиров обратного рейса Белая Гора – Якутск доставят 17 марта на резервном судне авиакомпании.

Ранее на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем. ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного. По факту произошедшего планировалась проверка безопасности полетов.



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