Самолет столкнулся с зайцем на взлетной полосе в Казани

Фото: ТАСС/Максим Туманов

Самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. По факту произошедшего будет проведена проверка безопасности полетов, говорится в сообщении на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным надзорного ведомства, 21 октября примерно в 03:09 в международном аэропорту Казань после взлета экипаж воздушного судна Airbus 321, выполнявшего рейс Казань – Худжанд, сообщил о столкновении на ВПП с зайцем. Воздушное судно продолжило полет в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного.

"ВПП приведена в нормативное состояние. На безопасность воздушных судов происшествие не повлияло", – говорится в сообщении.

Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что для самолета птицы опаснее града и молнии. По его словам, авиакомпании несут самый большой ущерб от них.

Романов подчеркнул, что проблему большого количества птиц может решить отсутствие свалок в радиусе 30 километров. Также эксперт рассказал, что, согласно статистике, примерно раз в год почти в каждый самолет попадает молния.

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