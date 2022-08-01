Эксперт рассказал об опасности птиц для самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что для самолета птицы опаснее града и молнии. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, авиакомпании несут самый большой ущерб от птиц.

"Но я считаю, что это связано с нашей экологией, потому что даже в крупнейших аэропортах, Шереметьево, Домодедово, эти случаи очень частые", – отметил он.

Романов подчеркнул, что проблему большого количества птиц может решить отсутствие свалок в радиусе 30 километров. Также эксперт рассказал, что, согласно статистике, примерно раз в год почти в каждый самолет попадает молния.

"Однако современные самолеты очень хорошо защищены, есть система специальная, которая собирает все это электричество, даже мощное по 200 000 ампер. И все благополучно через корпус, через статические разрядники уходит в воздух", – пояснил он.

При этом, если лайнер попадет к зонам града, он может быть поврежден.

"На этой скорости каждый грамм приравнивается к довольно серьезному препятствию. Сравнить можно с пулей, потому что на такой скорости при мощном граде повреждается поверхность крыла, могут появиться какие-то трещины на стекле", – добавил Романов.

Ранее сообщалось, что подмосковный аэропорт Жуковский оборудуют защитой от птиц. Отмечалось, что орнитологическая защита аэропорта развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам.

В 2019 году Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский.

По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.