Эксперт рассказал об опасности птиц для самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что для самолета птицы опаснее града и молнии. Об этом сообщает радио КП.
По его словам, авиакомпании несут самый большой ущерб от птиц.
"Но я считаю, что это связано с нашей экологией, потому что даже в крупнейших аэропортах, Шереметьево, Домодедово, эти случаи очень частые", – отметил он.
Романов подчеркнул, что проблему большого количества птиц может решить отсутствие свалок в радиусе 30 километров. Также эксперт рассказал, что, согласно статистике, примерно раз в год почти в каждый самолет попадает молния.
"Однако современные самолеты очень хорошо защищены, есть система специальная, которая собирает все это электричество, даже мощное по 200 000 ампер. И все благополучно через корпус, через статические разрядники уходит в воздух", – пояснил он.
При этом, если лайнер попадет к зонам града, он может быть поврежден.
"На этой скорости каждый грамм приравнивается к довольно серьезному препятствию. Сравнить можно с пулей, потому что на такой скорости при мощном граде повреждается поверхность крыла, могут появиться какие-то трещины на стекле", – добавил Романов.
Ранее сообщалось, что подмосковный аэропорт Жуковский оборудуют защитой от птиц. Отмечалось, что орнитологическая защита аэропорта развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам.
В 2019 году Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский.
По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.
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