Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

16:38

Эксперт рассказал об опасности птиц для самолетов

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что для самолета птицы опаснее града и молнии. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, авиакомпании несут самый большой ущерб от птиц.

"Но я считаю, что это связано с нашей экологией, потому что даже в крупнейших аэропортах, Шереметьево, Домодедово, эти случаи очень частые", – отметил он.

Романов подчеркнул, что проблему большого количества птиц может решить отсутствие свалок в радиусе 30 километров. Также эксперт рассказал, что, согласно статистике, примерно раз в год почти в каждый самолет попадает молния.

"Однако современные самолеты очень хорошо защищены, есть система специальная, которая собирает все это электричество, даже мощное по 200 000 ампер. И все благополучно через корпус, через статические разрядники уходит в воздух", – пояснил он.

При этом, если лайнер попадет к зонам града, он может быть поврежден.

"На этой скорости каждый грамм приравнивается к довольно серьезному препятствию. Сравнить можно с пулей, потому что на такой скорости при мощном граде повреждается поверхность крыла, могут появиться какие-то трещины на стекле", – добавил Романов.

Ранее сообщалось, что подмосковный аэропорт Жуковский оборудуют защитой от птиц. Отмечалось, что орнитологическая защита аэропорта развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам.

В 2019 году Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский.

По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать