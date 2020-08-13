Аэропорт Жуковский планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году

17:57
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Подмосковный аэропорт Жуковский, где в прошлом году самолет столкнулся с чайками и приземлился в поле, планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
Как отмечается, с момента аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту не прекращается реализация комплекса мероприятий по усилению орнитологической защиты.
"Реализация текущей программы завершится в следующем году. Но уже сегодня можно с уверенностью утверждать: небо над аэропортом стало значительно безопаснее, орнитологическая защита Жуковского развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам", – сказал представитель аэропорта.
Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа 2019 года. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский.
По словам командира самолета, сначала он хотел развернуть самолет в пункт вылета, однако из-за отказа двигателя было принято решение сажать воздушное судно на поле. На борту было 226 человек. За медицинской помощью обратились 76 пассажиров, среди которых 19 детей.
По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.
Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальной экипаж наградил орденами Мужества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: