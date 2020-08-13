Аэропорт Жуковский планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Подмосковный аэропорт Жуковский, где в прошлом году самолет столкнулся с чайками и приземлился в поле, планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Как отмечается, с момента аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту не прекращается реализация комплекса мероприятий по усилению орнитологической защиты.

"Реализация текущей программы завершится в следующем году. Но уже сегодня можно с уверенностью утверждать: небо над аэропортом стало значительно безопаснее, орнитологическая защита Жуковского развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам", – сказал представитель аэропорта.

Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа 2019 года. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский.

По словам командира самолета, сначала он хотел развернуть самолет в пункт вылета, однако из-за отказа двигателя было принято решение сажать воздушное судно на поле. На борту было 226 человек. За медицинской помощью обратились 76 пассажиров, среди которых 19 детей.

По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальной экипаж наградил орденами Мужества.