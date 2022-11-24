Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане на Кубани

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Перед падением на машину в Хадыженске в Краснодарском крае параплан наклонился вниз и начал падать по спирали. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказали очевидцы.

По словам одного из мужчин-очевидцев, падение воздушного судна сопровождалось громким звуком. Однако женщина, находившаяся в момент падения параплана на остановке, сообщила изданию, что не слышала звуков.

"Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас скорая, пожарные", – добавил очевидец Сергей.

Параплан упал на легковой автомобиль в четверг, 24 ноября. Оба пилота воздушного судна в результате падения погибли. Машина получила повреждения.

Региональная прокуратура пришла к предварительному выводу о том, что водитель параплана не справился с управлением, что стало причиной происшествия. Обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе дальнейшей проверки.



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