17:21Происшествия
Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане на Кубани
Фото: телеграм-канал Kub Mash
Перед падением на машину в Хадыженске в Краснодарском крае параплан наклонился вниз и начал падать по спирали. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказали очевидцы.
По словам одного из мужчин-очевидцев, падение воздушного судна сопровождалось громким звуком. Однако женщина, находившаяся в момент падения параплана на остановке, сообщила изданию, что не слышала звуков.
"Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас скорая, пожарные", – добавил очевидец Сергей.
Параплан упал на легковой автомобиль в четверг, 24 ноября. Оба пилота воздушного судна в результате падения погибли. Машина получила повреждения.
Региональная прокуратура пришла к предварительному выводу о том, что водитель параплана не справился с управлением, что стало причиной происшествия. Обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
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