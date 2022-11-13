Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись во время авиашоу в США – СМИ

Фото: twitter.com/сhris_kratovil

Два самолета столкнулись во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") в американском штате Техас.

Как уточняет ABC, во время мероприятия проходила демонстрация воздушной техники времен Второй мировой войны.

По информации издания, столкновение бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress и истребителя Bell P-63 Kingcobra произошло в воздухе.

"Пока неясно, сколько человек находилось на борту. <...> Обломки самолетов были замечены на близлежащем шоссе", – говорится в сообщении.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал произошедшее трагедией. На своей странице в Twitter он написал, что расследовать инцидент местным властям помогают государственные органы.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в результате крушения вертолета военно-морских сил Мексики. Black Hawk разбился в штате Синалоа. Всего на борту находились 15 человек, один из них выжил.

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