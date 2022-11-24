Параплан упал на автомобиль на Кубани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате погибли оба пилота. Автомобиль получил повреждения.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.

Ранее сообщалось о падении дельтаплана в Алтайском крае. Он упал во время прогулочного полета 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").



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