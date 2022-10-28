Упавшим на дом в Иркутске истребителем Су-30 никто не управлял – СМИ

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Пилоты, которые находились в истребителе Су-30 в момент его падения на дом в Иркутске, могли потерять сознание или уже быть мертвы. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к технической комиссии по расследованию авиакатастрофы источник.

По его словам, экспертам удалось найти в обломках бортовой самописец, который зарегистрировал параметры последнего полета Су-30. Истребитель начал движение по условному кругу на высоте около 600 метров над окраиной Иркутска. Специалисты считают, что полет мог продолжаться довольно долго, так как воздушное судно должно было потерять скорость и сорваться в штопор после полного расходования топлива и заглохшего двигателя.

Однако уже через 40 минут после взлета машина резко опустила нос и "почти отвесно понеслась к земле" при работающих двигателях. Эксперты предположили, что пикирование могло начаться после того, как один из летчиков непроизвольно повалился с кресла и задел многофункциональную ручку управления самолетом.

Специалисты выразили мнение, что пилоты могли потерять сознание или умереть из-за отравления азотом, которым по ошибке могли быть наполнены баллоны кислородно-дыхательной аппаратуры. Уточняется, что система начинает подавать кислород примерно с высоты в 5 тысяч метров. Однако определить причину обморока будет сложно, так как кислородно-дыхательная аппаратура экипажа располагалась спереди самолета, а в результате удара нос истребителя зарылся в землю на шесть метров, а кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы превратились в прах.

Ранее сообщалось, что черные ящики истребителя доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах.

Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске 23 октября. Из-за происшествия начался пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. На момент падения в частном доме людей не было. В результате произошедшего погибли два пилота Су-30.



Причиной крушения Су-30 стала потеря сознания пилотов – СМИ

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