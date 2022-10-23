В момент падения Су-30 в Иркутске людей в доме не было – МЧС

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В момент падения военного самолета Су-30 в Иркутске в частном доме не было людей. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ.

"Самолет упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время возгорание в доме ликвидировано на площади 200 квадратных метров.

О падении военного самолета на двухэтажный дом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На место выехали экстренные службы региона.

В результате происшествия погибли два пилота. Жертв среди местного населения не было.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ.



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