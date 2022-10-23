СК возбудил дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения военного Су-30 на частный жилой дом в Иркутске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"По факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, в том числе из центрального аппарата СК России.



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О ЧП ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, самолет упал на двухэтажный дом в районе улицы Пржевальского. На место были вызваны экстренные службы.

Позже в управлении МЧС РФ по региону уточнили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Это привело к возгоранию: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его оперативно локализовали.

В результате инцидента погибли два пилота самолета.



Видео: Москва 24

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