14:31Происшествия
СК возбудил дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения военного Су-30 на частный жилой дом в Иркутске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
"По факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, в том числе из центрального аппарата СК России.
Позже в управлении МЧС РФ по региону уточнили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Это привело к возгоранию: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его оперативно локализовали.
В результате инцидента погибли два пилота самолета.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!