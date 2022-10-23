Два пилота погибли при падения самолета в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два пилота погибли в результате падения истребителя Су-30 на частный жилой дом в Иркутске. Об этом сообщает газета ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Погибли два пилота, жертв среди населения нет", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что возникший после крушения пожар уже локализован.

О ЧП ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, инцидент произошел в районе улицы Пржевальского. На место были вызваны экстренные службы.

Позже в МЧС по региону уточнили, что самолет упал в районе частной жилой застройки. Это привело к возгоранию: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.



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