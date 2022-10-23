Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске

Фото: телеграм-канал Mash

Военный самолет "Су" упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су". Выехал на место", – написал он.

Чиновник отметил, что к месту крушения уже прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.



Видео: Москва 24

Как отмечают в пресс-службе МЧС РФ по региону, истребитель Су-30 упал во время испытательного полета. Он приземлился на частный жилой дом. В результате возник пожал, который распространился на площади в 200 квадратных метров.

"Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", – говорится в сообщении ведомства.



Видео: Москва 24

До этого, 17 октября, военный Су-34 упал на жилой дом в Ейске. ЧП произошло во время выполнения экипажем самолета тренировочного полета. Летчики успели катапультироваться. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовно дело.

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