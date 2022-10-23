13:56Происшествия
Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске
Фото: телеграм-канал Mash
Военный самолет "Су" упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су". Выехал на место", – написал он.
Чиновник отметил, что к месту крушения уже прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.
"Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", – говорится в сообщении ведомства.
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