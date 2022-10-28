Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли на расшифровку

Фото: телеграм-канал "Следком"

Черные ящики самолета Су-30, который разбился в Иркутске, доставили для расшифровки. Приборы в настоящее время находятся в центральном научно-исследовательском институте Минобороны в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Оба черных ящика Су-30 – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец – доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. Истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в районе улицы Пржевальского. Впоследствии произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате произошедшего погибли два пилота Су-30.



СК РФ назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!