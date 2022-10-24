Стали известны имена погибших в Иркутске летчиков

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал имена летчиков, которые погибли при крушении истребителя Су-30. Глава региона написал в своем телеграм-канале, что погибли заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

По словам Кобзева, Конюшин окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского по специальности "Испытания летательных аппаратов". С 2015 года работал на авиазаводе. В 2020 году Конюшину присвоили звание "Заслуженный летчик-испытатель РФ".

Глава региона также рассказал, что майор Виктор Крюков окончил Краснодарский военный авиационный институт. В 2012 году с супругой переехал в Иркутск, у него остались двое детей.

23 октября в Иркутске на жилой дом обрушился военный самолет Су-30. Судно упало на двухэтажное здание в районе улицы Пржевальского. В управлении МЧС РФ по региону отметили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Из-за этого произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его быстро локализовали.

В МЧС подчеркнули, что на момент падения в частном доме не было людей. В результате крушения скончались два пилота Су-30.



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