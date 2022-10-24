Очевидец рассказал о крушении Су-30 в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Местный житель Виталий Красиков смог заметить момент крушения самолета на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом он сообщил РЕН ТВ.

Уточняется, что в районе, где произошла катастрофа, мог быть его ребенок, который приехал к бабушке и дедушке, поэтому мужчина, увидев возгорание, побежал к месту ЧП.

"Я вышел с остановки, услышал гул, поднял голову и увидел падение. Я не видел сам самолет – только хвост уже. Я побежал – все горело, потом дым повалил. Народ стоял и пожарная проехать не могла. Забежал к себе домой – к счастью, никого не было: в магазин уехали. Издалека непонятно было, какой именно дом. А мысли всякие в этот момент..." – отметил Красиков.

Мужчина также рассказал, что к нему потом подошла женщина, проживавшая в другом сгоревшем доме, на который перекинулся огонь. Она попросила дать какие-нибудь теплые вещи для сына, так как при пожаре ему пришлось выбежать в одних шортах. Мужчина согласился помочь.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. На жилой дом в районе улицы Пржевальского обрушился военный самолет Су-30. Из-за этого произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате крушения скончались два пилота Су-30.



Новости регионов: в Иркутске на жилой дом упал военный самолет Су-30

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