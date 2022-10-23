В Иркутске создали комиссию для расследования обстоятельств крушения самолета Су-30

Фото: ТАСС/Светлана Латынина

В Иркутске создали комиссию для расследования обстоятельств крушения военного самолета Су-30. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов", – написал Кобзев.

Военный самолет Су-30 потерпел крушение накануне. Он упал на жилой частный дом. В момент падения воздушного судна в доме не оказалось людей. Пилоты самолета погибли.

Позже сообщалось, что в результате инцидента без света остались 150 домов. В связи с этим для жителей Иркутска подготовили пункты временного размещения.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.



Два пилота погибли при падении Су-30 на жилой дом в Иркутске

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