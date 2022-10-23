150 домов остались без света после падения Су-30 в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Порядка 150 домов остались без электроэнергии после падения истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Иркутской области.

О ЧП в пятницу сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, самолет упал на двухэтажный частный дом в районе улицы Пржевальского. Позже в МЧС уточнили, что истребитель потерпел крушение во время тренировочного полета.

В результате падения произошел пожар, который охватил площадь в 200 квадратных метров. Его удалось оперативно ликвидировать. В момент происшествия в доме никого не было, жертв среди простых граждан нет, однако погибли оба пилота воздушного судна.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место ЧП направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.



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