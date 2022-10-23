В Иркутске подготовили пункт временного размещения для жителей после падения Су-30

Фото: ТАСС/Светлана Латынина

В Иркутске подготовили пункт временного размещения после падения военного самолета Су-30 на жилой двухэтажный дом. Об этом сообщает мэр города Руслан Болотов в своем телеграм-канале.

В настоящее время Болотов совместно с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым находится на месте происшествия.

После падения самолета было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты оценивают масштабы происшествия.

"Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь", – написал Болотов.

Инцидент произошел накануне. В результате падения военного самолета произошло возгорание в жилом частном доме. Возгорание было ликвидировано на площади 200 квадратных метров.

В результате происшествия погибли два пилота. В момент крушения Cy-30 людей в частном доме не было. Пострадавших в результате происшествия также не было.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.



Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

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