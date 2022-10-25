Летчик-испытатель назвал возможные причины крушения Су-30 в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Экипажу истребителя Су-30, который потерпел крушение в Иркутске, возможно, не хватило кислорода. Такое мнение в беседе с радио КП высказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Эксперт подчеркнул, что за неимением необходимой информации пока можно лишь строить догадки, несмотря на то что экипаж соседнего самолета видел, что люди находились в нерабочем состоянии.

"Все зависит от профиля полета, если это было на высоте 11 000 метров примерно, если не загерметизирована или разгерметизирована кабина, то пилоты могли просто не обратить внимание на прибор и в результате перешли на автоматическое управление. То есть самолет сам набирал высоту, а с ростом высоты давление падает и кислорода в масках не хватает. В такой ситуации экипаж может просто уснуть", – поведал Заболотский.

Летчик добавил, что при высоте до 4 000 метров причиной произошедшего могла быть газовая смесь, которая подавалась под маски. Заболотский подчеркнул, что сталкивался с подобной ситуацией во время командировки в США.

По его словам, в Америке бизнес-джет не загерметизировался и пилоты уснули в кабине. Когда же самолет дошел до точки, когда надо было садиться, то соответствующего сигнала не поступило. В результате самолет включил возврат и пошел в обратную сторону, однако топлива для завершения полета не хватило, и он упал.

Истребитель Су-30 упал на частный жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате возник пожар на площади 200 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, в момент падения самолета в частном доме никого не было. Однако в результате происшествия погибли два пилота истребителя. Ими оказались заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). По данным следствия, крушение могло произойти из-за отказа авиационной техники или ошибки пилотирования.



Причиной крушения Су-30 стала потеря сознания пилотов – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!