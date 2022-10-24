Пилоты не отвели падающий Су-30 от жилого сектора в Иркутске из-за потери сознания – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Пилоты не отвели падающий Су-30 от жилых домов в Иркутске из-за потери сознания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

При этом, по его информации, потерять сознание экипаж мог из-за остатка азота в кислородных баллонах во время полета.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. Военный Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в районе улицы Пржевальского. Впоследствии произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На месте падения самолета произошел разлив горюче-смазочных материалов. В ближайшее время Роспотребнадзору предстоит взять пробы воздуха, чтобы принять решение о восстановлении дома или предоставлении нового жилья.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате крушения погибли два пилота Су-30.



Для расследования ЧП с падением самолета Су-30 в Иркутске создали комиссию

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