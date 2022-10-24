Фото: телеграм-канал "Следком"

Место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

"Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кобзев уточнил, что из-за разлива топлива Роспотребнадзору предстоит взять пробы воздуха. После результатов исследования будет приниматься решение о восстановлении дома или предоставлении нового.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. На двухэтажный жилой дом в районе улицы Пржевальского упал военный самолет Су-30. Впоследствии произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате крушения погибли два пилота Су-30.



В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера

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