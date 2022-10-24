СК РФ назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Фото: телеграм-канал "Следком"

У следственного комитета РФ есть две версии падения Су-30 в Иркутске. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – говорится в публикации.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия. Эксперты взяли образцы топлива для проверки, а также забрали летно-техническую документацию. В рамках расследования данного инцидента запланированы химические и судебно-медицинские экспертизы.

Следователи допросили руководство и сотрудников авиапредприятия, собственников поврежденного дома.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. На двухэтажный жилой дом в районе улицы Пржевальского упал военный самолет Су-30. Впоследствии произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате крушения погибли два пилота Су-30.

Позднее стало известно, что на месте падения произошел разлив горюче-смазочных материалов. Теперь Роспотребнадзору предстоит взять пробы воздуха.



В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера

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