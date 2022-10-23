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23 октября, 19:15

Происшествия

Электроснабжение восстановили в жилых домах Иркутска после ЧП с Су-30

Электроснабжение восстановили в жилых домах Иркутска после ЧП с Су-30

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Электроснабжение жилых домов, оставшихся без света после падения Су-30 в Иркутске, восстановлено. Ранее также стало известно, что аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.

Российский истребитель разбился во время испытательного полета ранее в воскресенье. Причины падения пока неизвестны. В результате инцидента погибли два пилота. Никто из местных жителей не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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