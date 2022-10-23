23 октября, 19:15Происшествия
Электроснабжение восстановили в жилых домах Иркутска после ЧП с Су-30
Электроснабжение жилых домов, оставшихся без света после падения Су-30 в Иркутске, восстановлено. Ранее также стало известно, что аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.
Российский истребитель разбился во время испытательного полета ранее в воскресенье. Причины падения пока неизвестны. В результате инцидента погибли два пилота. Никто из местных жителей не пострадал.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.