Космонавт Артемьев сбил на автомобиле сотрудника ЦПК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Космонавт Олег Артемьев сбил на автомобиле сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

Уточняется, что инцидент произошел вечером в понедельник, 17 октября.

"Пострадавший Анатолий Уронов – сотрудник ЦПК – госпитализирован в Щелкове с переломами. Артемьев был трезв", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что пострадавшему и его семье оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщает телеграм-канал Daily Storm, скорую помощь пострадавшему вызвал сам Артемьев. Также он рассказал следственной бригаде, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте в темное время суток.

Ранее на 29-м километре Киевского шоссе маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась. На место вылетал санитарный вертолет для госпитализации пострадавших. В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

По данным прокуратуры, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. В МЧС уточнили, что в автобусе находились 25 человек.

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