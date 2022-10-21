Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Путилковского шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На внутренней стороне 70 километра МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Барклая в районе дома 10.



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