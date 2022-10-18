Пассажиры перевернувшейся на Киевском шоссе маршрутки заявили о невиновности водителя

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиры маршрутки, которая перевернулась на Киевском шоссе в Москве, заявили, что водитель не виноват в ДТП, транспорт подрезал другой автомобиль. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Со слов пассажиров и водителя, маршрутку подрезал автомобиль, который съехал с Киевского шоссе в сторону Внукова. Она, уходя от столкновения, опрокинулась. За медицинской помощью обратились человек семь", – заявила ставшая свидетелем ДТП Светлана.

Женщина рассказала, что отвезла троих пассажиров домой в Апрелевку, остальные отправились по своим делам.

Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе.

В автобусе находились 25 человек, рассказали в МЧС. В результате аварии пострадали десять человек, погибла 35-летняя женщина.



Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

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