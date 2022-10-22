Водитель Audi сбил женщину с ребенком на улице Богданова

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На улице Богданова 37-летний водитель Audi насмерть сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Отмечается, что женщина со своим сыном переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на них был совершен наезд.

"От полученных травм женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения скончались на месте", – говорится в публикации.

На место происшествия прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Ранее стало известно о смертельном ДТП с участием автобуса на Литовском бульваре Москвы. В районе дома 22 пассажирское транспортное средство сбило мальчика на самокате. Позже сообщалось, что Мосгортранс предоставит семье ребенка материальную помощь.

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