Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Peugeot и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье, после чего начался пожар. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве пояснили, что на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна водитель автомобиля Peugeot совершил попутное столкновение с КамАЗом, после чего произошло возгорание Peugeot.

В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли, добавили в МВД.

До этого два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Еще три человека госпитализировали.

Ранее водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



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