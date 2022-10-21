Полицейский за рулем Porsche стал участником смертельного ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник одного из подразделений управления МВД РФ по Химкам попал в смертельное ДТП на Porsche и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным правоохранителей, иномарка около 01:55 21 октября выехала на запрещающий сигнал светофора на втором километре Путилковского шоссе. В результате автомобиль столкнулся с Hyundai и скрылся с места происшествия.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai скончался, водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Спустя время водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Правоохранители отметили, что в момент совершения ДТП мужчина был не на службе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее сообщалось, что автомобиль Porsche столкнулся с Lada примерно в 14:20 на 2-м километре Северного обхода Одинцова. Пострадавшую владелицу автомобиля Lada госпитализировали. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают детали и обстоятельства происшествия.



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