Директор "Ленкома" рассказал о состоянии актрисы Большовой после смертельного ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Анна Большова, которая сбила женщину в Калужской области, находится в подавленном состоянии из-за произошедшего. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Мужчина отметила, что версия о том, что погибшая упала под машину актрисы, пока не подтвердилась. Однако, добавил Варшавер, погибшая в момент ДТП была пьяна и "не то что бросилась под ее колеса, а именно упала".

"Могу сказать одно: Большова ни при чем и не имеет никакого отношения к данному инциденту, ей, правда, очень морально тяжело, что человек погиб под ее машиной", – подчеркнул директор "Ленкома".

По его словам, актриса полностью погрузилась в работу, продолжает трудится над спектаклями. Вместе с тем он добавил, что Большова "на таблетках". Актриса, считает директор "Ленкома", не планирует оказывать финансовую помощь родственникам погибшей.

"Почему она должна помогать им, если абсолютно не виновата в случившемся? Если сама эта женщина упала ей под машину. Другое дело, если бы она сбила ее и была виновницей случившегося. Но в данной ситуации – на каком основании? Она вообще никакого отношения не имеет к этому инциденту, эту женщину могли подбросить вообще", – подчеркнула Большова.

Варшавер указал, что скоро завершится следствие по поводу смертельного ДТП, правоохранители озвучат главную версию произошедшего. По его мнению, Большова продолжит деятельность в "Ленкоме".

О смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой стало известно 20 октября. Само ДТП случилось вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке.

Сообщалось, что в момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда.



Появились новые подробности ДТП с Большовой

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