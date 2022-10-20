Бывший одноклассник погибшей в ДТП с Большовой назвал настоящего виновника трагедии

Фото: телеграм-канал "112"

Бывший одноклассник погибшей в ДТП с актрисой Анной Большовой назвал настоящего виновника трагедии.

"Родственники, друзья на похоронах говорят, что в тот день муж написал ее сестре, что выбросил ее в деревне пьяную, он якобы с ней поссорился. Возможно, он ее и оставил на повороте", – рассказал Дмитрий Москве 24.

По его словам, место, где случилась авария, было неосвещенным, поэтому актриса на авто могла не заметить женщину.

У погибшей остались двое детей. Как сообщил Дмитрий, младшего забрала сестра женщины, а второго – отец ребенка.

Бывший одноклассник погибшей также уточнил, что сожитель регулярно избивал ее. Об этом она нередко рассказывала друзьям и знакомым.

По словам Дмитрия, вероятно, родственники погибшей требовать компенсации у актрисы не будут, так как понимают, что виновником трагедии был муж.

До этого родственница погибшей женщины Наталья Тюренкова опровергла информацию, что причиной ее смерти стало ДТП с участием автомобиля Большовой. Тюренкова отметила, что информация о случившемся, которая распространилась в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

О смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой стало известно 20 октября. Само ДТП случилось вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке.

Сообщалось, что в момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

По факту дорожно-транспортного происшествия проверку организовало МВД. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Калужской области.



Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием Анны Большовой

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